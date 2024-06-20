Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi hayatını kaybetti, iki bebek yaralandı.

Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin iki yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde 26 kişinin öldüğünü, 5 bin 345 kişinin yaralandığını açıklamıştı.