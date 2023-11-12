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Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde dün akşam Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan'ın 11 yaşındaki torunu Azra Atalay'ın naaşı da Kadınhanı merkezdeki Köprübaşı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Said Baytok da katıldı.

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Fadime, Sultan, Elif ve Fadim Aslan'ın naaşları, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde defnedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime Aslan (52), kızı Sultan (33), torun ları Elif (14) ve Fadim Aslan'ın (7) cenaze leri, Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat Mahallesi'ne getirildi.