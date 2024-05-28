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Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Otoban Köpekleri", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Şehir Tiyatrosunun "Narnia Günlükleri-Aslan, Cadı ve Dolap" oyunu, Konya Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde Erzurum Devlet Tiyatrolarının "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de ise İran Nahan Tiyatrosunun "Pandomim Gösterisi" ile devam edecek.

Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Antalya Devlet Tiyatrosunca "Ağustos Parkı" oyunu sergilendi.

Öte yandan festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Esaretin Bedeli" oyununu sahneledi.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, İrade Gözelova'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

KONYA (AA) - Konya'da, Devlet Tiyatro larınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali " dokuzuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

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