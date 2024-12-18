Konya'nın Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde bir yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karı-koca hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, evde bulunan Zeki Özbay ve eşi Aynur Özbay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın sırasında evin yanında bulunan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan da alevlerden kurtarılamadı ve telef oldu. Yangının çıkış nedeni, ekiplerin başlattığı incelemenin ardından netlik kazanacak.