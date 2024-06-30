Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İnsan ve Medeniyet Hareketi iş birliğiyle hazırlanan “Zamanını Aşan Miras; İpek Yolu Sergi ve Sempozyumu” Konya’da yapıldı.KONYA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımı ile geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirilen “Zamanını Aşan Miras” İpek Yolu Sempozyumu ve Sergisi’ne bu kez Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İnsan ve Medeniyet Hareketi iş birliğiyle hazırlanan “Zamanını Aşan Miras; İpek Yolu Sergi ve Sempozyumu” Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleşti.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi İpek Yolu’nun; inancın, umudun, sevincin, kısaca tüm tarihin insanlığa göz kırptığı bir ticaret yolu olmasının ötesinde; aynı zamanda kültürlerin, medeniyetlerin ve fikirlerin kesiştiği bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

“TARİHİ İPEK YOLU, İKİ BİN YILDIR MEDENİYETLERİ, KÜLTÜRLERİ BİRLEŞTİREN BİR KÖPRÜDÜR”

İpek Yolu’nun öneminin, sadece ekonomik kazanımlarla sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Altay, “Bu yol, aynı zamanda kültürel etkileşimlerin, bilimsel gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin de aktarıldığı bir damar olmuştur. Konya’mızın kardeş şehri olan, Çin’in eski başkentlerinden Xi’an şehrinden başlayarak Orta Asya, Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar uzanan Tarihi İpek Yolu, iki bin yıldır medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir köprüdür. İki asır Selçuklu’ya başkentlik eden Konya’mız, İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle bu kültürel etkileşimden fazlasıyla nasibini almış ve zengin bir mirası bünyesine kazandırmıştır. Bu miras, şehrimizin tarihi dokusunda, mimarisinde ve sosyal yapısında açıkça görülmektedir” dedi.

“İPEK YOLU’NU KORUYARAK GELECEĞE TAŞIMAK İNSANLIK TARİHİNE BIRAKACAĞIMIZ MÜESSİR BİR İZ OLACAKTIR”

Başkan Altay, İpek Yolu’nun, aynı zamanda bölgede bulunan Türk boylarını da bir birine bağladığını, ticari ilişkilerini geliştirdiğini, birlik ve beraberliklerini sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Türklerin bu yola ne kadar önem verdiği bir Özbek atasözünde şöyle anlatılmaktadır: ‘Kainatta iki büyük yol vardır: Gökyüzünde Samanyolu, yer yüzünde İpek Yolu.’ Bu açıdan, geçmişten günümüze uzanan bir köprü, medeniyetlerin buluşma noktası ve insanlığın ortak mirası olan İpek Yolu’nu koruyarak geleceğe taşımak insanlık tarihine bırakacağımız müessir bir iz olacaktır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Zamanını Aşan Miras İpek Yolu Sempozyumu’ kapsamında 41 kıymetli sanatkârımız ve alanında uzman 36 bilim insanımız tarafından konuya özel olarak 60 parça özgün eserden oluşan sergiler ve sempozyumlar; katılımcılara eşsiz deneyimler sunacak. İstanbul ve Konya dışında, önümüzdeki aylarda; Özbekistan Semerkand, Taşkent ve Azerbaycan Bakü’de açılacak sergiler ile gerçekleştirilecek sempozyumlar, tarihi mirasımıza yeni bir pencere açacak.”

İpek Yolu’nun tarihsel önemini ve şehirlerin bu yol üzerindeki eşsiz yerini vurgulayan bu etkinliklerin, kültürel zenginlik ve uluslararası alandaki tanınırlığa önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, “Sempozyumda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, İnsan ve Medeniyet Hareketine, hocalarımıza, bilim insanlarımıza, sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tarihin derinliklerinden gelen kültürel mirasımızı yeniden hatırlamak ve bu mirası koruyarak geleceğe taşımak adına önemli bir adım olan bu etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.