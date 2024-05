Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla yapıldı.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen organizasyona; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri katıldı.

Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.10’da önce 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun, ardından da 10 kilometre koşusunun startı verildi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ YARI MARATONLARINDAN BİRİSİ OLACAK”

Büyük coşkuyla startın verilmesinin ardından maratonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Konya Yarı Maratonu’nun her yıl büyüyen katılımcı sayısı ve enerjisiyle Türkiye’nin en önemli yarı maratonlarından birisi olacağını belirterek, özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirleri Hz. Mevlana’nın şehrinde, Selçuklu’nun darülmülkünde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ve Dünya Spor Başkentliği ile İslam Ülkeleri Spor Başkentliği yapan Konya’nın bir spor şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmış şehrimizde son 3 yıldır Konya Yarı Maratonu’nu düzenliyoruz. Bu yıl geçen yıla göre neredeyse iki katı bir katılım oldu. Ben tüm sporculara başarılar diliyorum. Böyle etkinliklere olan yoğun katılım bizlerin bu konudaki cesaretini arttırıyor” diye konuştu.

KAYIT ÜCRETLERİ BU YIL GAZZE’YE GÖNDERİLECEK

Konya Yarı Maratonunu her seferinde bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Altay, “Bütün sporcularımız hem sağlıkları için koşup hem Türkiye’ye sporun ne kadar önemli olduğunun mesajını verirken aynı zamanda iyiliğe de koşuyorlar. Selçuklu Belediyemizin SOBE, Meram Belediyemizin DOSD Meram ve Karatay Belediyemizin de Alzeimer Gündüz Yaşam Merkezi’ne sponsorluk gelirlerinin bağışlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu yıl kayıt ücretlerini de Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek ve soykırımın bir an önce sonlandırılması için Gazze’deki kardeşlerimize göndereceğiz. Ayrıca bu yıl tüm katılımcılara kefiyeler dağıttık. Sporcularımız kefiyelerle koşularını gerçekleştiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya’nın bu güzel havasında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

“MARATONDA BİRÇOK ULVİ AMAÇ VAR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Yarı Maratonu’nun her yıl artarak geliştiğine vurgu yaparak, “Küçüğünden büyüğüne kadar hanım kardeşlerimize kadar herkesin katıldığı güzel bir organizasyon oluyor. Bu sene ilk defa DOSD Meram olarak, Down Sendromlular Yaşam Merkezi’ndeki öğrencilerimiz ve hocalarımızla beraber de katıldık. Aslında birçok ulvi amaç var. Hem otizmli çocuklarımız hem alzheimerlı yaşlılarımız hem de down sendromlu çocuklarımız için sponsorluk gelirleri var. Bununla beraber katılım ücretlerinden sağlanan gelir de yine hepimizin kanayan yarası olan Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için gönderilecek. Ben tüm katılımcılara Konya’mıza ve bu organizasyona destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya’mızda yine büyük bir spor organizasyonu gerçekleşiyor. Uluslararası düzeyde binlerce sporcu bu organizasyona katıldı. Konya’mız için çok güzel bir gün. Hepimiz iyiliğe koşacağız inşallah. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de gerçekleşmiş oluyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak Alzheimer Derneğimizle birlikte koşuyoruz bugün. Aynı zamanda buranın gelirlerinin Gazze’deki tüm mazlumlara gönderiliyor olması da gurur verici. Tüm sporculara başarılı yarışmalar diliyorum. Bu etkinlikler artarak devam edecek inşallah. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyemize ve Atletizm Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum” açıklamalarını yaptı.

“KONYA’MIZIN İYİLİKTE OLAN YARIŞI BUGÜN YOLLARIMIZA DA YANSIMIŞ OLACAK”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Uluslararası Konya Yarı Maratonunun büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Konya’mızın birlik-beraberliği, bütünlüğü, iyilikte olan yarışı bugün burada yollarımıza da yansımış olacak. Filistin bizim her zaman birinci önceliğimiz. O yüzden koşularda elde edilen gelirlerden Gazze’ye destek gidecek. İnşallah bir an önce oradaki sıkıntılar da son bulur. Burada aslında kazanan herkes. Yarı Maratonu Konya’mızın turizmi için de Konya’mızın kültürü için de çok önemli katkıda bulunuyor. Yarı Maratonu düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyon, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren bir organizasyon. Bu tür organizasyonları düzenlemek kolay değil. Zor bir iş o yüzden bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”