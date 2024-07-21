Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, YKS’de başarılı olan ve tercih yapacak öğrencileri, huzur şehri Konya’nın üniversitelerini tercih etmeye davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak tercih yapacak öğrencileri Konya üniversitelerinde eğitim almaya davet etti.

Üniversite hayatına adım atmaya hazırlanan gençlerin, hayatlarına yön verecek önemli bir kararın aşamasında olduklarını belirten Başkan Altay, “Üniversite tercihi konusunda vereceğiniz kararın hem sizler hem de aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu noktada, seçeceğiniz bölüm ve okuyacağınız üniversite kadar, tercih ettiğiniz şehrin de sizleri yarınlara hazırlamak için büyük önem taşıdığını unutmayın” dedi.

Başkan Altay, Selçuklu dârülmülkü, Mevlana şehri Konya’nın, akademisyen ve örgün üniversite öğrencisi sayısı bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını anımsatarak, gençlere seslendi:

“Hem genç bir Büyükşehir Belediye olarak hem de bir öğrenci velisi olarak tercihlerde hangi kriterleri aradığınızı biliyorum. Konya, tarihi ve doğal güzelliklerinin, sosyal ve kültürel zenginliklerinin yanında hem ulaşımın en ucuz olduğu hem de Türkiye’de uçakla, yüksek hızlı trenle, otobüsle, araçla en kolay ulaşılabilecek şehir konumunda. Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde ülkemizde tek örnek olarak tramvay hattımız bulunurken; Necmeddin Erbakan, Konya Teknik, Karatay ve Konya Gıda Tarım üniversitelerimize ulaşım imkanları çok yüksek. Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. 2 milyon 320 bin nüfusu ile bir sanayi, turizm, tarım, bilim ve eğitim şehri olan Konya’mızda 5 üniversitemiz, 130 bini aşkın üniversite öğrencimiz mevcut.”

Konya’da istihdam imkanlarının yüksek, gençlerin kendilerini geliştirebileceği alanların çok fazla olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, gençlerin Konya’da geçireceği zamanların hem eğitimlerine hem de bireysel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Gelin, huzur şehri Konya’mızın sizlere sunduğu bu eşsiz fırsatlara yakından şahitlik edin. Sultan Alâaddin’in, Hazreti Mevlâna’nın yürüdüğü sokaklarda yürüyerek onlarla aynı havayı teneffüs edin. Geçmişle bağ kurarak yarınlara en güçlü şekilde hazırlanın. Bu düşüncelerle, sizleri genç dostu, huzur şehri Konya’mızda görmekten büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Her birinize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

