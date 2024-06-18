Konya'da Karatay Akabe İlkokulu 1-H sınıfı öğrencilerinin 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda görev yapmakta olan erbaş ve erlere hitaben bayram tebrik kartları adrese ulaştı.ANKARA (İGFA) - Konya/Karatay Akabe İlkokulu 1-H sınıfı öğrencileri, 3'üncü Ordu Komutanlığında görev yapmakta olan erbaş ve erlere hitaben bayram tebrik kartları göndermişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve diğer rütbeli personel ile erbaş/erler tarafından tebrik kartlarına karşılık olarak düzenlenen bayram tebrik kartlarını beraberinde kitap hediyeleri ile Okul Müdürlüğüne gönderdiklerini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1803025373480767871