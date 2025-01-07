Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek atandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 1 Ağustos 1972 tarihinde doğan Maksut Yüksek, polislik kariyerine 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak başladı. Hangi görevlerde bulundu ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne nasıl atandı? Detaylar haberimizde...

Maksut Yüksek, görev hayatına 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı olarak başladı. Ardından sırasıyla Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı. Eskişehir POMEM ve Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür Vekilliği gibi önemli görevlerde de yer aldı.

Teftiş ve denetleme alanındaki tecrübeleri

Yüksek, 24 Kasım 2016 ile 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra, 28 Mayıs 2018 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği yaptı. Yüksek, güvenlik alanındaki bu tecrübelerinin ardından, 31 Mart 2021 - 3 Ağustos 2023 tarihlerinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Güvenlik Daire Başkanlığı'na atanması

Maksut Yüksek, 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Bakanlık Makam Onayı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevi, Yüksek’in meslek hayatındaki önemli bir dönüm noktası oldu.

Eğitim ve akademik başarıları

Yüksek, mesleki alanda akademik başarıları ile dikkat çekiyor. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaparken, aynı zamanda İstinye Üniversitesinde İşletme ve Havacılık Güvenliği alanlarında da Yüksek Lisans eğitimi aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Maksut Yüksek, ailesiyle birlikte Konya’ya yerleşti.