Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleye ise “elle yapılan asist” damga vurdu.

Konyaspor ilk yarıda üstünlüğü aldı

Maçın 16. dakikasında Konyaspor, Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma bölümünde Opoku, topu kendi ağlarına gönderdi ve ev sahibi soyunma odasına 2-0’lık avantajla gitti.

Başakşehir’in çabası yeterli olmadı

İkinci yarıya daha etkili başlayan İstanbul temsilcisi, 57. dakikada Shomurodov’un golüyle farkı 1’e indirdi. Ancak geri kalan bölümde skor değişmeyince Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir’den elle asist tepkisi

Maçtaki tartışmalı pozisyon sonrası Başakşehir kulübü, sosyal medya hesaplarından “Türk futbolunda bugün 𝐞𝐥𝐥𝐞 asist yapıldı!” paylaşımını yaparak Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi.

Kartlar havada uçuştu

Mücadelede Konyaspor’dan Bardhi, 64. dakikada kırmızı kart gördü. Yeşil-beyazlılarda ayrıca Uğurcan Yazğılı (62) ve Deniz Ertaş (84) sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın detayları

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz

Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz Konyaspor 11’i: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir

Dk. 16 Ndao, Dk. 45+1 Opoku (kk) (Konyaspor) – Dk. 57 Shomurodov (Başakşehir) Kırmızı kart: Bardhi (64, Konyaspor)