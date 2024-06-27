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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor , orta saha oyuncusu Ufuk Akyol 'u transfer etti.

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