İzmir’de “kooperatif operasyonları” kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın yargılanacağı davanın duruşma tarihi ve yeri belli oldu. CHP lideri Özgür Özel’in de duruşmaya katılması bekleniyor.

Duruşma detayları

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşması, 19 Eylül Cuma günü saat 09.30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda yapılacak.

Soruşturma kapsamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Tutuklanan sanıklar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski Başkan Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya bulunuyor.

Soruşturma kapsamında “Kooperatif”, “Araç Kiralama İhalesi” ve “Yapım İhalesi” dosyaları incelenerek kamunun, İZBETON AŞ’nin ve kooperatif üyelerinin uğradığı zarar ile yersiz ödemeler detaylı şekilde raporlandı.

CHP lideri Özgür Özel katılacak

Programda son dakika değişikliği olmaması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşmaya katılması bekleniyor.