İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki “Kooperatif Davası”nda mahkeme, eski Başkan Tunç Soyer’in tutukluluk halinin devamına, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ise adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.
Kooperatif Davası’nda ara karar açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketlerle yapılan ihalelerde yolsuzluk iddiaları üzerine açılan “Kooperatif Davası”nın ikinci duruşması bugün görüldü.
Dava kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 5’i tutuklu toplam 65 sanık yargılanıyor.
Mahkemeden iki farklı karar çıktı
Cumhuriyet’in aktardığı bilgilere göre mahkeme, ara kararında:
Tunç Soyer’in tutukluluk halinin devamına, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.
Duruşmada neler yaşandı?
Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, delil durumu ve mevcut tutukluluk süresini dikkate alarak Aslanoğlu’nun ev hapsiyle tahliyesine, Soyer’in ise tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.
Bir sonraki duruşmanın ileri bir tarihe erteleneceği öğrenildi.