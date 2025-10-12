İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Aktepe-Emrez 1. Etap’ta toplanan kooperatif mağdurları, yarın görülecek dava öncesinde basın açıklaması yaptı. Mağdurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin süreç boyunca kendilerini yalnız bıraktığını belirterek, “Ne yüzlerini gördük ne de seslerini duyduk” ifadelerini kullandı.

“Güvendik ama yalnız kaldık”

Basın açıklamasını S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz okudu. Alpyavuz, kooperatiflerin kuruluşunda belediye ve parti yetkililerine güvenerek üye olduklarını belirtti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, bağlı şirketlerinin ve CHP’nin yönlendirmeleri olmasaydı, bu kadar insan bu kooperatiflere üye olur muydu? Elbette hayır.”

“Ne belediye var ne parti temsilcileri”

Alpyavuz, 1,5 yıldır inşaatların durduğunu ve binlerce ailenin mağduriyet yaşadığını vurguladı:

“O gün bize ‘Bu proje belediye güvencesindedir’ denildi, biz de güvendik. Ama bugün, o güvenin enkazı altında hukuk mücadelesi veriyoruz. Ne belediye var, ne parti temsilcileri. Hiçbiri 5000 ailenin çığlığını duymak istemiyor.”

“Bu adalet değil”

Kooperatif mağdurları, projelerdeki aksaklıkların sorumluluğunun hem belediye hem de yüklenici tarafında olduğunu savundu.

“Kooperatiflerin eski yöneticileri ve bazı siyasiler nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor. Biz hâlâ evsiziz. Paralarımız gitti, yıllarımız gitti. Bu adalet değil!”

Taleplerini sıraladılar

Alpyavuz, belediyenin inşaat sürecine resmen taraf olması gerektiğini ifade etti:

İnşaatların tamamlanması için kesin takvim ve taahhüt verilmesi,

Bağımsız denetim raporlarının üç ayda bir açıklanması,

Tapu ve hak güvenliğinin sağlanması,

Kat irtifakı ve tapu devrinin zorunlu hale getirilmesi,

TÜİK oranında faizlendirilmiş üyelik devri seçeneği sunulması,

Belediye ve yüklenicinin müştereken sorumlu tutulması.

“Gerçek güvence istiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulunan Alpyavuz, “Artık iyi niyet değil, gerçek güvence istiyoruz” dedi.