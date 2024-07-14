Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şeneri Marmarabirlik’i ziyaret ederek, entegre tesislerinde ürünler ve birliğin yapısı hakkında yöneticilerden bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’in ziyaretine Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Daire Başkanları Gülsüm Gözde Ayanoğlu ve Çilem Çatalbaş eşlik etti.

Ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olan Marmarabirlik’in yurtiçi ve yurtdışındaki pazar payı, ürün yelpazesi, yaptığı yatırımlar, üreticiye sağladığı destekler ve kurumsal yapısı hakkında Taha Enes Şener ve çalışma arkadaşlarına tanıtım sunumu yapıldı.

Marmarabirlik’i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şener, “Arkadaşlarımızla işleyişi yerinde görelim, ihtiyaç ve istekleri tespit edelim istedik. Bu bakımdan çok verimli bir görüşme oldu. Marmarabirlik’i Turguality Marka Destek Programına dahil edilen ilk kooperatif olmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerek kurumsal ve ekonomik, gerekse Turguality açısından Marmarabirlik diğer kooperatiflerimiz için de iyi bir örnek olmuştur” dedi

Kooperatifler arasında Tarım Satış Kooperatiflerinin önemli bir yere sahip olduğunu bu sebeple Tarım Satış Kooperatifi ve Birliklerin desteklenmeye devam edeceklerine vurgu yapan Taha Enes Şener, 1163 Sayılı kanunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak da, “Hayata geçen yeni konunla birlikte kooperatiflerimiz ve birliklerimiz daha şeffaf hale geleceklerdir” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Sayın Prof.Dr.Ömer Bolat’ın üretici kuruluşu Marmarabirlik’e her zaman sahip çıktığını belirten Hidamet Asa, Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’e kooperatiflerin sıkıntıları hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı yapılan görüş alışverişi ve değerlendirmeler sonrasında Taha Enes Şener ve beraberindekiler Marmarabirlik Entegre Tesislerini gezerek, üretim aşamaları hakkında bilgi aldılar.

Marmarabirlik bünyesinde 2015 yılında faaliyete geçirilen dünyanın ilk ve tek zeytin lisanslı deposunda da incelemelerde bulunan Taha Enes Şener, toplam kapasitesi 5 bin ton olan bu tesisin zeytin üreticileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.