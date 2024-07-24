İZBETON, geçtiğimiz dönem başlatılan kooperatifleşme çalışmaları çerçevesinde, belirtilen tarihlerde inşaatlarını tamamlayamayan kooperatiflerle olan sözleşmelerini iptal etti. Bu fesih işlemi, İZBETON'un kentsel dönüşüm projelerinde daha etkin ve verimli olma hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Sosyal medyadan tepki

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki kooperatiflerle ilgili yaşanan durumu sert bir dille eleştirdi. İnan, “İzmir'de Çiftlik Bank'ı, Jet Fadıl'ı aratmayan büyük bir dolandırıcılık hikayesi CHP'nin Örnekköy Kooperatifi...” ifadelerini kullandı.

İzmir yine mağdur

İnan, yaşanan durumun mağdurunun yine İzmir olduğunu vurgulayarak, “Failler, başroller belli. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yancıları… Mağdur? Yine maalesef İzmir...” dedi.

Organize dolandırıcılık iddiası

CHP’nin organize bir şekilde kooperatif meselesini yürüttüğünü belirten İnan, “Önce İzmirlilerin parasını topladılar, inşaatları yapmadılar ve bugün kooperatifi feshettiler. Organize İşler! Sülün Osman oldu Sülün Şenol. Ya da Banker Mahir… Çakma Bakan…” şeklinde konuştu.