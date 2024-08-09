Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece, etrafı çitlerle çevrili bir alanda çok sayıda köpek cesedi bulunmasının ardından, kamuoyunda büyük bir tartışma başladı. Altındağ Belediyesi, bu durumla ilgili bir açıklama yaparak, basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Köpek cesetleri nerede bulundu?

Olayın yaşandığı alanın, Altındağ Belediyesi’ne ait bir hayvan mezarlığı olduğu ve burada sokak hayvanlarının gömüldüğü ifade edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda 'katliam' şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da Belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'ların da yakından bildiği üzere, hayvan severliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır" ifadeleri yer aldı.

“Katliam” iddiaları asılsız

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin hayvan haklarına olan duyarlılığına dikkat çekilen açıklamada, "Başkanımız Veysel Tiryaki'nin seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Başkanımız göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır. 1000 hayvan kapasiteli Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez" denildi.

"Kamoyunun vicdanına bırakıyoruz"

Belediye açıklamasında, “Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşıyoruz. Ancak maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtir, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” açıklamaları yapıldı.