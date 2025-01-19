Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İpek Yolu üzerindeki boş bir alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

İpek Yolu üzerinde yürüyen Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı görenlerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine hızla müdahale edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Eslem Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya derhal müdahale edildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır" dedi. Yerlikaya, Eslem Teker'in ailesine başsağlığı dileyerek, "Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikelere karşı daha ciddi önlemler alınması gerektiği yönünde çağrılar yapılmaya başlandı. Mülkiye Başmüfettişi, olayın tüm yönleriyle araştırılması için görevlendirildi.