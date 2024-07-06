Bilinen en uzun ömürlü omurgalı olan Grönland köpekbalığının nasıl hayatta kaldığına dair yeni bulgular, insanların kalp sağlığını iyileştirebilecek çalışmalara önemli katkılar sunabilir.

Ortalama yaşam süresi 270 ile 500 yıl arasında değişen Grönland köpekbalıkları, Kuzey Atlas ve Antarktika okyanuslarında yaşıyor. Ancak, bu hayvanların nasıl bu kadar uzun yaşadığı gizemini büyük ölçüde koruyor. Deneysel Biyoloji Derneği'nin Prag'da düzenlenen yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırma, Grönland köpekbalıklarının kaslarının kendine has metabolizması sayesinde uzun süre yaşayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın detayları

Araştırmacılar, Grönland köpekbalıklarına ait kas dokusu örneklerindeki beş farklı enzimi inceledi. Bu enzimlerin metabolik aktivitesinin, çeşitli yaş ve sıcaklıklarda nasıl değiştiği analiz edildi. Bilim insanları yaptıkları basın açıklamasında, hayvanların kas metabolizmasında yaşa bağlı bir değişim olmadığını saptadıklarını aktardı. Çalışmaya liderlik eden Ewan Camplisson, "Bu durum, yaşlandıkça metabolik enzim aktivitelerinde bir miktar değişiklik gösterme eğiliminde olan çoğu hayvandan epey farklı," diyor.

Uzun ömürlerinde metabolizmalarının etkisi nedir?

Sonuçlar, Grönland köpekbalıklarının diğer hayvanlarla aynı klasik yaşlanma belirtilerini göstermediği hipotezini destekliyor. Camplisson, daha fazla çalışmanın köpekbalıklarının uzun ömründe metabolizmanın ne dereceye kadar rol oynadığını göstereceğini belirtiyor. Bilim insanları, hücre düzeyinde insan kalbine benzediğini söyledikleri köpekbalığı kalbinin incelenmesinin, insan sağlığı açısından kıymetli sonuçlar doğuracağını umuyor.

Kalp hastalıkları için potansiyel çare olabilir

Camplisson, "Grönland köpekbalıklarının kalp ve damar hastalıklarından ciddi şekilde etkilenmeden bu kadar uzun yaşamasını sağlayan adaptasyonları anlayabilirsek, kalp sağlığını iyileştirmek için bunlardan bazılarını insanlara uyarlayabiliriz," ifadelerini kullanıyor. Bu bulgular, yaşlandıkça daha yaygın ve şiddetli hale gelen sorunlara yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

İklim krizi bu türün yaşamını tehlikeye atıyor

Araştırmacılar ayrıca sıcaklık artışının Grönland köpekbalıklarının metabolizmasında önemli değişiklikler yarattığını kaydetti. Bu nedenle iklim kriziyle bu türün yaşam alanının da tehlikeye gireceğinden endişeleniyorlar. "Isınan okyanuslar muhtemelen bu tür açısından büyük sorunlara yol açacak," diyen Camplisson ekliyor:

İklim krizinin gelecekteki etkileri nasıl olacak?

Bu durum, yüksek ihtimalle Grönland köpekbalıklarının soğuk sularda kalabilmek için giderek daralan bir coğrafi alana sıkışmasıyla sonuçlanacak. Bu bulgular, hem insan sağlığına yönelik potansiyel faydaları hem de iklim değişikliğinin etkilerini anlamak açısından önemli bir adım olarak görülüyor.