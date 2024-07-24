İnsanların en sadık dostları olan köpekler, sadece davranışlarımızdan değil, aynı zamanda kokumuzdan da etkileniyor. Bilim insanları, köpeklerin insanların stresini koklayabildiğini ve bu durumun onların duygusal durumunu olumsuz etkilediğini keşfetti.

Stres kokusu köpekleri karamsarlığa itiyor

Yapılan araştırmalar, insanların ter ve nefes yoluyla yaydığı "stres kokusu"nun köpeklerin davranışlarını değiştirdiğini ve onları karamsar seçimler yapmaya yönlendirdiğini gösteriyor. Bu durum, köpeklerin duygusal durumunun olumsuz etkilendiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Köpek eğitimi ve insan-köpek ilişkisi açısından önemli bulgular

Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu bulguların köpek eğitimi ve insan-köpek ilişkisi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Köpeklerin stres kokusuna karşı bu kadar duyarlı olması, onların duygusal ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve eğitim süreçlerinin buna göre düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Araştırmanın detayları

Araştırmada, 18 köpek ve mama kapları kullanıldı. Köpekler, bir kapta ödül maması olduğunu öğrenirken diğer kapların boş olduğunu anladı. Daha sonra ortalarına yerleştirilen bir kapa yaklaşmaları istendi. Köpeklerin bu kapa hızlıca yaklaşması "iyimser", tereddütle yaklaşması ise "karamsar" olarak yorumlandı. Stresli insanların ter ve nefes örnekleri köpeklere koklatıldığında, köpeklerin kapa yaklaşmada daha az istekli olduğu gözlemlendi. Bu durum, stres kokusunun köpeklerin duygusal durumunu olumsuz etkilediğinin bir kanıtı olarak kabul edildi.