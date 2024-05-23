2019 ve 2022 yıllarında yayımlanan araştırmalar, köpeklerin göz çevresinde yeni kaslar geliştirdiğini ve bunun insanlarla daha etkili iletişim sağladığını öne sürmüştü. Ancak Afrika yaban köpekleri üzerinde yapılan son çalışma, bu teoriyi sorguluyor. Araştırma, diğer köpek türlerinin de üzgün görünen ifadeler yapmalarını sağlayan benzer kas adaptasyonlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

Yüz kasları ve iletişim

Önceki çalışmalar, köpeklerin yüz kaslarını kurtlarla karşılaştırmış ve köpeklerin daha geniş bir yüz ifadesi yelpazesi oluşturmak için özel kaslar geliştirdiğini tespit etmişti. Bu kasların, evcil köpeklerin insanların yüz ifadelerini taklit etmelerine olanak tanıdığı düşünülüyordu. Ancak The Anatomical Record dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, Afrika yaban köpeklerinin de aynı "yavru köpek bakışı" yapmayı sağlayan kaslara sahip olduğu bulundu.

Afrika yaban köpeklerinin yüz kasları

Araştırma, Afrika yaban köpeklerinin yüz kaslarının, evcilleştirilmiş akrabalarındaki kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Ayrıca bu köpeklerin büyük ve hareketli kulaklarını kontrol eden kasların da oldukça gelişmiş olduğu tespit edildi.

Sessiz iletişimin önemi

Araştırmacılar, bu yüz kaslarının yaban köpeklerde sürü içi iletişime katkıda bulunduğunu ve evcil köpeklere özgü olmadığını belirtti. Midwestern Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Heather Smith, "Afrika yaban köpekleri, evcil köpeklerde 'yavru köpek bakışı’ ifadesini oluşturan aynı iyi gelişmiş yüz kaslarına sahip!" dedi. Bu durum, yaban köpeklerinin sürü içinde henüz bilinmeyen sessiz iletişim biçimlerine sahip olabileceğini düşündürüyor.

Sessiz iletişimin avantajları

Afrika yaban köpekleri, 5 ila 9 kişilik sürüler halinde avlanan sosyal hayvanlar olarak bilinir. Sessiz iletişim, bu köpeklerin çayırlı yaşam alanlarında avlanırken sessiz kalmalarına yardımcı olabilir.