Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker’in ailesi, yetkililere çağrıda bulundu. Baba Ersin Teker, kızının evden sadece 20 metre uzaklıkta vahşice saldırıya uğradığını belirterek, "Belediye, kaymakamlık ve veterinerlere daha önce şikayetlerimizi ilettik, ancak herhangi bir önlem alınmadı. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

Kitap almak için evden çıkmıştı

Olay, Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kütüphaneden kitap almak için evden çıkan Eslem Teker, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Baba Ersin Teker yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah işe gitmek için evden erken çıkmıştım. Kızım Eslem saat 11.00 civarında kitabını almak için dışarı çıkmış. Ancak evden sadece 20 metre uzakta başıboş köpeklerin saldırısına uğramış. Olay yerine ulaştıklarında beni aradılar. Hemen koşarak gittim, ancak kızımın cansız bedenini yerde buldum. Sağlık ekipleri müdahale etti ama kızım oracıkta hayatını kaybetmişti.”

"Yetkililer artık kulak tıkamamalı"

Acılı baba, başıboş köpeklerin ilçe genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu:

“Bu köpekler çarşı merkezinde, mahallelerde tehlike saçıyor. Biz bir evladımızı kaybettik, başka aileler bu acıyı yaşamasın. Daha önce belediyeye, kaymakamlığa ve veterinerlere defalarca şikayetlerde bulunduk ama hiçbir önlem alınmadı. Artık yetkililer bu olaya sessiz kalmamalı.”

Amca: "Eslem'i kanlar içinde gördüm"

Eslem’in amcası Erdem Teker de olay anını şu sözlerle anlattı:

“Camdan dışarı baktığımda köpeklerin sürü halinde gezdiğini gördüm. Cep telefonumla baktığımda köpeklerin arasında bir insan olduğunu fark ettim. Hemen elime bir kürek alarak dışarı çıktım ve köpekleri kovaladım. Ancak yeğenim Eslem’i kanlar içinde buldum. Sağlık ekiplerini aradık, ilk müdahaleyi yaptılar, ancak hastanede hayatını kaybetti. Cuma günü karnesini alıp bize teşekkür belgesi getirmişti. Cumartesi günü kitap almak için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın.”

"Yüksekova Belediyesi bu sorunu çözmeli"

Baba ve amca, Yüksekova Belediyesi’ni göreve çağırarak, başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Baba Ersin Teker, “Çocuklarımız sabah okula giderken bile bu tehlikeyle karşı karşıya. Kızımın cansız bedeni tanınmaz haldeydi. Artık bu sorun çözülmeli. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın” ifadelerini kullandı.