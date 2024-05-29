Bu özel havayolu, köpek sahiplerine ve köpeklerine birinci sınıf bir uçuş deneyimi sunarak evcil hayvanlarıyla seyahat etmekte zorluk yaşayan insanlara rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. Tek yön bilet fiyatları 257 bin TL’ye (yaklaşık 8.000 dolar) kadar çıkıyor.

BARK Air, her boyuttaki köpeği ve sahiplerini konforlu ve şık bir şekilde taşıma amacıyla kuruldu. CEO Matt Meeker, uçuşların hem sahipler hem de köpekler için stressiz olmasını amaçladıklarını belirtiyor. 2011 yılında kurulan BARK şirketi, köpek merkezli uçak deneyimini Nisan ayında duyurmuştu.

Uçuş sırasında köpekler; ikramlar, oyuncaklar, hızlı check-in işlemleri ve yavru köpekler için bir spa gibi çeşitli lüks hizmetlerden faydalanabiliyor. Uçakta 14 yolcu kapasitesi bulunmasına rağmen, 10 köpeğe yer açmak amacıyla daha az bilet satılıyor. Şu anda BARK Air, New York White Plains Havaalanı'ndan Los Angeles Van Nuys Havaalanı'na uçuşlar düzenliyor.

Çocukların BARK Air ile uçmasına izin verilmiyor ve tüm insan yolcuların en az 18 yaşında olması gerekiyor. Ancak CEO Meeker, uçuşların popülerlik kazanmasıyla bu politikanın değişebileceğini ve gelecekte tüm aile bireylerinin, çocuklar dahil, seyahat edebilmesini umduklarını ifade ediyor.

BARK Air, halihazırda oldukça popüler ve yeni destinasyonlar için 15.000'den fazla talep aldı. Şirket, Paris, Milano, Chicago, Seattle ve Florida ile Arizona'daki sezonluk destinasyonlara uçuşlar eklemeyi planlıyor. CEO, bu girişimin ilk adım olduğunu ve herkesin tüm ailesiyle birlikte seyahat edebilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.