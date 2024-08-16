Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve diğer otoyollarda da önemli artışlar yapıldı.
Türkiye'deki köprü ve otoyollara yönelik geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni ücret tarifeleri uygulanacak. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 24 TL’den 33 TL’ye çıkarıldı.
Zamlı geçiş ücretleri
15 Temmuz ve FSM Köprüleri:
- Eski Ücret: 24 TL
- Yeni Ücret: 33 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü:
- Eski Ücret: 49 TL
- Yeni Ücret: 70 TL
Osmangazi Köprüsü:
- Eski Ücret: 399 TL
- Yeni Ücret: 555 TL
1915 Çanakkale Köprüsü:
- Eski Ücret: 419 TL
- Yeni Ücret: 585 TL
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu:
- Eski Ücret: 135 TL
- Yeni Ücret: 187 TL
İstanbul-İzmir Otobanı:
- Eski Ücret: 1030 TL
- Yeni Ücret: 1370 TL
Resmi açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada, "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi.