15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün satılacağı yönündeki iddialara resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), köprü ve otoyolların satışının hukuken mümkün olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

İddialar gündem oldu

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, köprü ve otoyolların satılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu paylaşımlarda, devletin stratejik varlıklarının elden çıkarılacağı öne sürüldü.

DMM: “Köprülerin satışı hukuken mümkün değil”

DMM tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların satılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Satış hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmaktadır” denildi.

İşletme hakkı devri vurgusu

Açıklamada, yalnızca belirli süreli işletme ve bakım hakkının özel sektöre devredilebileceği hatırlatıldı. Bu uygulamanın mevcut döneme özgü olmadığı, 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı yasa ile yasal zemin oluşturulduğu kaydedildi.

“Satış değil, danışmanlık süreci”

DMM, Orta Vadeli Plan’daki özelleştirme gelir hedeflerinin de mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden elde edilecek gelirleri kapsadığını vurguladı. Açıklamada, “İddialara konu olan işlem bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir” ifadeleri yer aldı.

“Tamamen asılsız”

DMM, “Köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı ya da devletin elinden çıkarılacağı yönündeki söylemler tamamen gerçek dışıdır. Haberlerde kullanılan ‘satış’, ‘peşkeş’ gibi ifadeler kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” açıklamasında bulundu.