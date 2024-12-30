İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, İzmir Körfezi’ni kirleten işletmelerin ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için denetim yetkisi verilmesi talebinde bulunmuştu. Ancak Bakanlık, bu talebe olumsuz yanıt vererek yetki devri yapılmasının uygun olmadığı yönünde bir karar aldı.

Büyükşehir'in körfez temizliği çabaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Körfez’de başlattığı temizlik seferberliği çerçevesinde İzmir tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından birine imza attı. Bu yıl için temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in kirletici unsurlarına karşı mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Bakanlık, denetim yetkisi için mevzuat düzenlemesi istedi

Çevre Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, denetim yetkisinin devredilmesi için ikincil mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, gemi kaynaklı denetimler için yapılan başvuruya da uygun görülmediği açıklaması yapıldı.

Tugay: “Kirliliğin önlenmesi için Bakanlık’tan destek bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya ve Mersin örneklerine dikkat çekerek, bu illerde gemi kaynaklı kirliliğe yönelik yetki devrinin yapıldığını hatırlattı. Başkan Tugay, “Körfez temizliği konusunda büyük adımlar attık, ancak kirliliğin önlenmesi için yalnızca dip temizlik yeterli değil. Bakanlığın da üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.