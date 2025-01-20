Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor, ING Kadınlar Kupası 2025’te namağlup şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Körfezin Melekleri, turnuvada tüm rakiplerini geride bırakarak kupayı kazandı.

Finalde farklı galibiyet

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor, çeyrek finalde Aslan Yol Burhaniye Belediyespor’u, yarı finalde ise 01 Adana Basketbol’u eleyerek finale yükseldi. Finalde, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’a karşı 80-54 gibi farkla kazanan takım, ING Kadınlar Federasyon Kupası 2025’i müzesine götürdü.

Kupa takdimi ve destekçiler

Şampiyon takıma kupa, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten tarafından takdim edildi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve diğer yerel yöneticiler, takımı tribünden destekledi.

MVP: Channon Fluker

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor'dan Channon Fluker kazandı. Fluker’a ödülü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun tarafından verildi.

Başkan Ertaş'tan tebrik mesajı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şampiyon takımı tebrik ederek, "Bu büyük başarı, takımımızın, teknik ekibimizin ve kulüp yönetimimizin özverisi ile mümkün oldu. Bu zafer, Edremit’imize armağan olsun” dedi.

Kulüp Başkanı Ferhatoğlu’ndan zafer mesajı

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor Kulübü Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, zaferi, takımın ve taraftarların ortak başarısı olarak nitelendirerek, "Bu kupayı Edremit halkına ve basketbol aileme armağan ediyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.