Barnett çifti, 2010 yılında 6 yaşında olduğunu düşündükleri Natalia Grace Barnett’ı evlat edindi. Ancak çocuğun yaşına göre bilinçli ve olgun davranması çiftin dikkatini çekti. Kısa süre sonra Natalia’nın aslında 22 yaşında bir cüce olduğunu öğrendiler.

Korkunç iddialar

Barnett çifti, Natalia’nın kasıklarında kıllar olduğunu ve regl olduğunu sakladığını fark ettiklerini belirtti. Çift, Natalia’nın sosyopat bir yetişkin olduğunu anladıklarını ve ölüm tehdidi aldıklarını iddia etti. Çift, Natalia’nın onları zehirlemeye çalıştığını ve bir gece elinde bıçakla yatak odalarına girdiğini söyledi.

Mahkemeye taşınan olay

Olay mahkemeye taşındı ve Barnett çifti, ölüm korkusu nedeniyle Kanada’ya taşındı. Natalia ise tüm iddiaları yalanladı.

Komşuların tanıklığı

Olayla ilgili yayınlanan “Natalia Grace’in Merak Uyandıran Davası” isimli belgeselde çiftin komşuları Toby ve Melanie Miles da konuştu. Toby, “Bize onun seri katil gibi bir şey olduğunu söylediler. Sürekli öldürülmekten endişe ediyorlardı” derken, Melanie de “Evdeki bütün bıçakları saklamışlar” ifadesini kullandı. Toby, “Eğer küçük kızla iletişimi kesersek bizi de öldürebileceğinden korktum” dedi.