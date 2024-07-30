İzmir'in Bornova ilçesindeki Çimentaş Fabrikası'nda akşam saatlerinde büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama, otogar yakınlarındaki fabrikada, işletme sahasında bulunan bir kaya kütlesinin kontrollü olarak imha edilmesi sırasında meydana geldi. Patlama sesi, çevredeki binalarda ve alanlarda şiddetli bir şekilde hissedildi.

Herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma yok

Olayın ardından bölgeye hızla sağlık ekipleri, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Çimentaş Fabrikası yetkililerinden alınan bilgilere göre, patlamanın ardından yapılan ilk müdahalede herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Ekipler, patlamanın etkilerini değerlendirmek ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.