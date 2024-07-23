Güney Bölge Eyaleti yetkilisi Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, "Gofa'nın dağlık bölgesinde meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin cesedine ulaşıldı. 148'i erkek, 81'i kadın" dedi. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bawdi, arazinin dik ve engebeli yapısı nedeniyle çalışmaların zor ilerlediğini ifade etti. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kurtarma görevlileri çamura gömüldü

Devlet televizyonuna konuşan yetkili Misikir Mitiku, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de bulunabileceğini belirtti. Ayrıca, Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ve çok sayıda kurtarma görevlisinin çamura gömüldüğünü açıkladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları, genellikle haziran ve ağustos ayları arasında yaşanan yoğun yağış döneminde meydana gelmektedir. Bu tür doğal afetlerin sıklığı, bölgedeki arazi yapısı ve iklim koşullarıyla doğrudan ilişkilidir.

Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını hızlandırırken, uluslararası yardım çağrılarının da yapıldığı belirtiliyor. Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte ölü sayısının kesinleşmesi ve bölgedeki hasarın tam olarak ortaya çıkması bekleniyor.