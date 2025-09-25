Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, av tüfeğiyle annesini öldüren Soner Sivrikaya tutuklandı. Olayla ilgili verdiği ifadelerde, annesini 1,5-2 metre mesafeden vurduğunu söyledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, ava gitmek için evdeki av tüfeğini alıp dışarı çıkmak istedi. Annesi Durgül Sivrikaya, oğlunun gitmesini istemeyince evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğini annesinin başına doğrultarak 1,5-2 metre mesafeden ateş etti. Olayın ardından komşuların ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Anne Durgül Sivrikaya hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 61 yaşındaki Durgül Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın hemen ardından jandarma ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Soner Sivrikaya’yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Savcılıkta verdiği ifadede, Soner Sivrikaya, “Çantamı hazırlayıp evden çıkarken kapının arkasından bulduğum av tüfeğini alıp dışarıya çıktım. Evin önünde annem telefon görüşmesi yapıyordu. ‘Anne ben ava gideceğim’ dedim. Annem de ‘Önce tencere bezlerini yıka, sonra git’ şeklinde cevap verdi. Ben de kendisine ‘Geldikten sonra yıkarım, fazla duramayacağım’ diye cevap verdim. Sonrasında anneme, ‘Seni öldürürüm’ diyerek konuştum. Annem de bana ‘Öldürürsen öldür’ dedi. Av tüfeğini annemin kafasına doğrultup, 1,5-2 metre mesafeden tetiğe bastım” ifadelerini kullandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Sivrikaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.