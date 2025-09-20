Diyarbakır’ın Sur ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki sürücü ve 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada minibüste bulunan 9 kişiden, 16 yaşındaki İ.A. isimli kız öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanelerde devam etmekte.

Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da meydana gelen bu korkunç kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve kazaya neden olan faktörler araştırılmaktadır.