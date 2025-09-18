Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü Samet Ayaz (20) hayatını kaybetti, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar’da traktör sürücüsü kaza kurbanı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Samet Ayaz (20) hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Kaza, saat 07.30 sıralarında Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında yaşandı. R.E. idaresindeki 35 BSL 044 plakalı otomobil, önünde seyreden Samet Ayaz’ın kullandığı 03 ADP 708 plakalı traktörle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak devrildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, traktör sürücüsü Samet Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki çocuk ise yaralandı ve hastaneye götürüldü.