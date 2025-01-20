Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, 18 Ocak Cumartesi gecesi Anadolu Otoyolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir aracın çarpıp kaçtığı 84 yaşındaki Abdi Güner, olayın hemen ardından çok sayıda aracın üzerinden geçmesiyle korkunç şekilde parçalandı.

Kazanın ayrıntıları

Kazanın yaşandığı gece, aracın çarptığı kişinin cesedi, yolda gördükten sonra vatandaşlar tarafından jandarmaya ihbar edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte, parçalara ayrılmış ceset bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından, yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi.

Kimliği tespit edildi

Ekipler, kazada hayatını kaybeden kişinin 84 yaşındaki Abdi Güner olduğunu tespit etti. Güner’in evinin kazanın yaşandığı yerden sadece 400 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Cenazesi, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Kazayı gerçekleştiren çarpıp kaçan sürücünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.