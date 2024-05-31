İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. 238 gündür süren bombardıman sonucu bölgede can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen 5 saldırıda 60 Filistinli hayatını kaybederken, 280 sivil de yaralandı.

Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana can kaybının 36 bin 284’e, yaralı sayısının ise 82 bin 57’ye yükseldiğini duyurdu. İsrail güçlerinin devam eden saldırıları, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

İnsani kriz derinleşiyor

Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İnsan hakları örgütleri, bölgede yaşanan insani dramı ve artan can kaybını vurgulayarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor.