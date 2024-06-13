ASELSAN'ın KORKUT Hava Savunma Silah Sistemi, 8x8 araç üzeri entegre versiyonu ile EUROSATORY 2024 fuarında sergilenecek. 17-21 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek olan etkinlikte, KORKUT'un dikkat çeken özellikleri tanıtılacak.

Sistem Özellikleri:

- Kullanım Kabiliyeti: Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi

- Hassas Hedef Takibi: Atış kontrol radarı ve elektro-optik algılayıcıları içeren entegre takip platformu

ASELSAN, KORKUT'un bu yeni versiyonu ile hava savunma teknolojilerindeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek.