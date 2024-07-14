Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, hızla büyüyerek çevredeki binaları tehdit etti. Olay anı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerle belgelendi.

Yangın, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çatı katında başladı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatıyı alevler içinde bıraktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevre binaların çatıları da risk altına girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak yangının çıktığı esnada Arnavutköy'de başka bir noktada ormanlık alanda çıkan başka bir yangına da müdahale eden ekipler, hızla bölgeye yönlendirildi. Ayrıca civar ilçelerden de ek ekipler talep edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin gelmesini beklerken, vatandaşlar çevre binaların çatılarına çıkarak hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, alevlerin yükselmesi ve dumanların gökyüzünü kaplaması net bir şekilde görülebiliyordu.

Yangın, mahalle sakinlerinde büyük endişe ve panik yaratırken, olayın şiddeti ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etme çabaları geniş çapta yankı buldu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.