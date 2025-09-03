Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Tefenni Karayolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay jandarma ekiplerinin incelemesine alındı.
Kaza Gece Saatlerinde Meydana Geldi
Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (27) yönetimindeki 07 BVU 853 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
Kazada motosikletin arkasında bulunan Soner Uysal (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa A. ise yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma İnceleme Başlattı
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Kazanın çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde gerekli incelemeler sürüyor.
Yetkililer, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.