Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yetkililer, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Kazanın çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde gerekli incelemeler sürüyor.

Kazada motosikletin arkasında bulunan Soner Uysal (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa A. ise yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (27) yönetimindeki 07 BVU 853 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.