Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, ardı ardına verdikleri unutulmaz konserlerle izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Hem Türk Sanat Müziği hem de Anadolu'nun eşsiz halk ezgileri, Balçovalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Balçova’da müzik rüzgarı

Balçova Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin en güzel eserleri seslendirildi. 3 Şubat’ta Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Oğuz Çimen yönetiminde izleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. 4 Şubat’ta ise Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Turhan yönetiminde Anadolu'nun en güzel türküleriyle sahne aldı. Konserlere, yöresel folklor gösterileri de renk kattı.

Balçova’da sanat dolu bir gece

Konserleri izleyen Balçovalılar, uzun süren eğitim ve provalar sonucunda sahneye çıkan koristleri alkışlarla kutladı. Her iki koro da sahne performanslarıyla büyük takdir topladı. Ayrıca folklor ekiplerinin gösterileri, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Kültür ve sanat desteği devam ediyor

Balçova Belediyesi, kültür ve sanat alanında birçok projeyi hayata geçiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin yanı sıra kültürel eğitimlerin de devam ettiği ve ilgi duyan vatandaşların belediye hizmet binası ve semt evleri aracılığıyla katılım sağlayabileceği belirtildi.