Montevideo'daki Cumhuriyet Üniversitesi'nden üç bilim insanı, Techspot tarafından tespit edilen bulgularını Cornell'in ArXiv servisinde yayınladı. Araştırma, kablolu HDMI sinyalinden gelen elektromanyetik enerjideki küçük dalgalanmaları yorumlamak için bir yapay zekâ modelini eğitmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Kablolu bir standart olmasına ve genellikle dijital olarak şifrelenmesine rağmen, bu kablolar doğrudan erişim olmaksızın dışarıdan tespit etmeye yetecek kadar elektromanyetik sinyal üretebiliyor.

Yeni bir casusluk Yöntemi: Deep-TEMPEST

Araştırmacılar, metin tanıma yazılımıyla eşleştirilmiş bir yapay zekâ modeli kullanarak, kablosuz olarak kaydedilen elektromanyetik radyasyonu yüzde 70'e varan doğrulukla "okumanın" mümkün olduğunu da buldular. Bu yöntem, eski yöntemlere göre yüzde 60'lık bir gelişme gösteriyor ve şifreler ile diğer hassas bilgileri çalmak için fazlasıyla yeterli. Hatta ideal koşullar altında bir binanın dışından bile hedef bilgisayara fiziksel erişim olmadan erişmek mümkün.

TEMPEST teknolojisi ve Deep-TEMPEST

Kablosuz elektromanyetik sinyalleri gözetlemek için kullanmak yeni bir fikir değil. Bu yöntem, TEMPEST (Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Standard) olarak adlandırılan ve kökleri İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan bir casusluk yöntemine dayanıyor. Ancak HDCP sistemiyle şifrelenen HDMI kablolarının bu yönteme karşı savunmasız olduğu düşünülmüyordu. Araştırmacıların yapay zekâ algoritması destekli saldırı yöntemi (Deep-TEMPEST), çok rahatsız edici bazı olasılıkların önünü açıyor.

Potansiyel tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Araştırmacılar, bu sistemin ya da benzeri alternatiflerin halihazırda devlet düzeyindeki casuslar ve endüstriyel casusluk ajanları tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Tekniğin sofistike yapısı ve en azından hedef sistemin yakınında bir yerde olma ihtiyacı, normal kullanıcıları etkileme olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor. Ancak hassas verilere sahip herhangi bir devlet kurumu ya da büyük şirket, dikkatli olmak ve elektromanyetik koruma önlemlerine bakmak isteyebilir. Evden çalışan personelin de iki kat daha risk altında olduğu söyleniyor.

Güvenlik açıklarının önemi

Bu araştırma, elektromanyetik sinyallerin güvenlik açıklarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. HDMI kabloları gibi yaygın kullanılan bileşenlerin bile potansiyel bir casusluk aracı haline gelebileceği, elektronik güvenliğin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor.