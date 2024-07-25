Bu tarihi an, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve 11 milyondan fazla kez izlendi. Kullanıcılar, görüntülerin "ilham verici" olduğunu belirtti.

Geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı felçli olmuştu

36 yaşındaki Fransız tenisçi Piette, 11 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı felçli olmuştu ve o zamandan beri kortların paralimpik yıldızı olarak tanınıyor. Fransa basınında yer alan haberlere göre, Piette'nin kullandığı robotik dış iskelet, Wandercraft tarafından geliştirildi. Sensörlerle donatılan bu cihaz, yürüme engelli bireyler için hareket imkânı sağlıyor. Piette'nin bu tarihi anı, engelli bireyler için teknoloji ve sporun gücünü gözler önüne serdi.

İşte sporcunun o paylaşımı;