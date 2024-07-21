AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 14 öğrenci, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazanarak; 11 farklı alanda eğitim görmeye hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, teknoloji üretme yetkinliği yüksek öğrencileri bir araya getiriyor. Programa 81 ildeki ortaokul düzeyindeki 4'üncü ve 5'inci sınıflar, lise düzeyindeki 8'inci ve 9'uncu sınıflar ile lise hazırlık sınıflarındaki öğrenciler başvuru yapabilirken; eğitim almak isteyen öğrenciler, e-Sınav, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama, uygulama sınavı olmak üzere 3 aşamalı öğrenci seçme sınavına girdi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru yapan devlet koruması altındaki çocuklara, sınavlara hazırlanmaları için üniversiteler ile iş birliği yapılarak eğitim desteği sağlandı. Geçen gün açıklanan sonuçlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 14 öğrenci, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazandı. Sınavı kazanan öğrencilere; tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, mobil uygulama ve yapay zeka olmak üzere 11 farklı alanda eğitimler verilecek.

"Çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bizler de çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu sınavı kazanarak, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasını oluşturmaya aday gençlerin arasında yer bulacak olan çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı. Devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancım tam" dedi.