Erasmus+ İl Akreditasyonu kapsamında, KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL 11. sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanı öğrencileri Almanya'da stajlarını tamamladı.

Almanya’da eğitim fırsatı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Endüstriyele Dayalı Üretim" isimli Erasmus+ Projesi kapsamında öğrencilerini Almanya'ya gönderdi. Erasmus+ İl Akreditasyonu ile yurt dışı öğrenci stajı imkanından faydalanan 11. sınıf Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi öğrencileri, Almanya’nın Düsseldorf kentinde üç hafta boyunca staj yaptı.

Yeni teknolojilerle tanıştılar

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Müdürü Nuray Ardıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi her anlamda donanımlı hale getirmek için çalışıyoruz. Mesleki eğitim, deneyim kazanma, yeni teknolojilerle tanışma ve farklı eğitim ve üretim metotlarını yerinde görme ile güçlenir ve nitelikli hale gelir” dedi. Ardıç, 30 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen stajın, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Alman disipliniyle tanıştılar

Öğrencilerin, Humintech GmbH firmasında başarılı bir staj dönemi geçirdiğini belirten Ardıç, “Öğrencilerimiz staj sırasında kendilerini geliştirme şansı yakaladılar ve aynı zamanda farklı bir ülkede çalışma ortamını deneyimlediler. Alman çalışma disiplinini de yakından gördüler. Staj faaliyetinde yer alan ve okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilerimiz Ekinsu Yaşar, Berke Sağlam, Burak Günsan, Emir Albaş, Enes Çelik ve Tayyar Karakaş’a, refakatçi öğretmenleri Özenç Gür ve Mustafa Yavuz’a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.