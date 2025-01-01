KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitime kazandırdığı yenilikler ve sektöre yönelik üretim hamlesiyle dikkat çekiyor. Okul, sanayi desteğiyle donatılan atölye ve laboratuvarlarında 2025 yılında sipariş usulü üretime başlayarak hem okul bütçesine hem de öğrencilere maddi katkı sağlayacak.

Mesleki eğitimde Türkiye’nin öncüsü

Okul Müdürü Nuray Ardıç, akademik ve mesleki başarılarının sektörel taleplerle taçlandığını belirterek, "KOSBİ sanayicilerinin desteğiyle Türkiye’nin en donanımlı meslek liselerinden biriyiz. Artık profesyonel üretime geçerek okulumuzun modernizasyonuna kaynak yaratacağız. Üretimden öğrencilerimiz de gelir elde edecek" dedi.

Geniş ürün yelpazesiyle hizmet verecek

Okulda üretilen ürünler arasında talaşlı imalat ürünlerinden 3D baskıya kadar geniş bir çeşitlilik sunuluyor. Üretim listesinde; masa-sıra takımları, bahçe mobilyaları, CNC işleme satranç takımı, temassız ödeme otomasyonu ve PCB kazıma makineleri gibi sektörlere yönelik birçok ürün yer alıyor.

Ürün Kategorileri:

Mobilya ve Bahçe Ürünleri: Çardak, piknik masası, oturma grupları

Elektrik ve Elektronik: PLC’li otomatik kumanda setleri, elektrik tesisat pano imalatı

Teknik ve İmalat: CNC işleme aksesuarlar, kaynak işleri, CAD/CAM ürünleri

Okul, sektörden gelen talepleri karşılamak için üretime başlamış durumda. Ürün siparişleri ve diğer detaylı bilgiler için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.