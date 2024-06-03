İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), sanayicilerin üretimde daha verimli olmalarını sağlamak için alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldığı 1 milyar 300 milyon TL kredi ile altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Salman Eldeş: “Altyapıyı Tamamlamak İçin Hız Vereceğiz”

KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, 1. ve 2. etap parselasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bakanlık'tan alınan kredi ile altyapı çalışmalarına hız vereceklerini belirtti. Yapılan ihaleler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Eldeş, önemli detayları paylaştı.

İhaleler Yapılarak Altyapı Tamamlanıyor

Eldeş, yapılan ihaleler kapsamında hafriyat ve altyapı işlerinin tamamlanacağını açıkladı. Fen ve İmar İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalelerin detaylarına değinen Eldeş, altyapının tamamlanmasıyla bölgedeki üretim kapasitesinin artacağını belirtti.

900 Fabrika ve 50 Bin İstihdam Hedefi

Bölgenin tam doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte 900'den fazla fabrika ve 50 binden fazla istihdam hedeflendiğini ifade eden Eldeş, KOSBİ'nin ülke ekonomisine katkısının artacağını vurguladı.

Bu haber, KOSBİ'nin altyapı yatırımlarındaki güncel durumu ve gelecek planlarını detaylı bir şekilde ele alıyor.