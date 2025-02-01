KOBİ'lere sağlanan finansal destekle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KOSGEB, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağladığı destekleri artırdı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, KOSGEB tarafından sunulan destek üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İmalat sanayiine öncelik verilecek

Yeni düzenlemeye göre, KOSGEB destekleri özellikle imalat sanayi sektöründeki işletmelere öncelik vererek sağlanacak. Bu hamle, Türkiye ekonomisinin en stratejik sektörlerinden biri olan imalat sanayinin güçlendirilmesi hedefini taşıyor.

Destek oranları ve limitleri, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre esnek bir şekilde belirlenecek. KOSGEB'in yürüttüğü projelerde, coğrafi bölgeler arasında farklılıklar ve kota kontenjan uygulamaları yapılacak. Bu sayede her bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir destek dağılımı sağlanması planlanıyor.

Geniş kapsamlı destek alanları

Yeni destek programı, madencilik, enerji üretimi ve dağıtımı, su temini ve atık yönetimi, inşaat, ulaştırma, telekomünikasyon, bilişim hizmetleri, danışmanlık faaliyetleri gibi birçok sektörü kapsayacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, KOSGEB'in finansal desteklerinden yararlanarak büyüme fırsatlarını değerlendirebilecek.