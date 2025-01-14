Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere yönelik iki yeni destek programı açıkladı. Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programı, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Bu desteklerle işletmelere toplamda 50 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.

Küresel rekabetçilik destek programı

Bu program, hızlı büyüyen ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olacak. Son üç yılda ihracat ve AR-GE harcamalarını artırmış olan işletmeler, bu programdan faydalanabilecek. İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon TL, üst limiti ise 50 milyon TL olarak belirlenmiş. Krediler, 36 ay vadeyle geri ödenecek. Ayrıca, başvurular için herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor, bu da işletmelere esneklik sağlıyor.

Kapasite geliştirme destek programı

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde yer alan işletmelerin faydalanabileceği bu programda, kredi alt limiti 1 milyon TL, üst limiti ise 20 milyon TL olarak belirlenmiş. Kredilerin vadesi 36 ay ile sınırlandırılmış. Programda, işletmelerin makine-teçhizat, yazılım, personel ve işletme sermayesi gibi giderleri için finansal kuruluşlardan aldıkları kredilerin faiz veya kâr payı giderleri, KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenecek. Ancak, bu destekten işletmeler sadece bir kez faydalanabilecek.

Başvuru tarihleri ve koşulları

Kapasite Geliştirme Destek Programı’na başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı için ise herhangi bir başvuru zaman sınırlaması bulunmuyor. KOSGEB, her iki destek programıyla da işletmelerin büyüme, teknoloji geliştirme ve rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Başvuru koşulları ve detaylar için KOSGEB'in resmi web sitesi ziyaret edilebilir.