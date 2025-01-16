Aydın il birinciliği kros yarışlarında Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, Yıldız Kızlar Takımı ile birincilik ödülünü kazandı. Öğrenciler ve öğretmenleri, başarılarını kutlamak için ilçe protokolünü ziyaret etti.

Yıldız Kızlar Takımından il birinciliği

Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, Aydın il genelinde düzenlenen 'Okul Sporları Kros Yarışları Aydın İl Birinciliği' seçmelerinde büyük bir başarıya imza atarak Yıldız Kızlar Takımıyla birinci oldu. Kardeşköy Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda, Yıldız Kızlar Takımı tüm rakiplerini geride bırakarak il birincisi olmayı başardı.

Büyük kutlama

Yıldız Kızlar Takımı, elde ettikleri bu büyük başarının ardından Köşk Kaymakamı Tuğba Polat’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Polat, kızları ve onları hazırlayan öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyaretin ardından, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş’a da bir ziyaret gerçekleştirildi. Karataş, sporcuları tebrik etti ve bölge finallerinde Aydın ilini temsil edecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ziyaretler sonrası, Yıldız Kızlar Takımı, öğretmenleri ve okul müdürü, Kaymakam Tuğba Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ile günün anısına fotoğraf çektirdi.