Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 28'nci yılı dolayısıyla Kosova'da anma töreni düzenlendi.

Başkent Priştine’deki Tarih Enstitüsünde düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Kurti, Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, bakanlar, ülkede görevli uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri ile Bosna Hersek’ten gelen davetliler katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve Srebrenitsa soykırımını anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı.

Kurti, törende Boşnakça yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden bölgedeki siyasetçileri eleştirirken, Srebrenitsa ve Bosna Hersek için halen adalet ve barışın olmadığını söyledi.

Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen Sırbistan'ın Srebrenitsa nedeniyle hala cezalandırılmadığına dikkat çeken Kurti, "Suçluların hak ettikleri cezayı hiçbir zaman almadıklarını her zaman hatırlıyor ve bunun acısını çekiyoruz. Sırbistan soykırımları durdurmamakla sorumlu tutulsa da acımasızca soykırım yapmaktan hiçbir zaman sorumlu tutulmadı." ifadelerini kullandı.

Kurti ayrıca Srebrenitsa katliamının sorumlusunun sadece bazı Bosnalı Sırplar olmadığını, devlet olarak Sırbistan'ın sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Törende hazır bulunan Bosna Hersek Milletvekili Semsudin Mehmedovic ise Boşnaklar kadar Kosova halkının da kendilerine karşı işlenen suçların örtbas edilmesi ve küçümsenmesiyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, "Suçluları takip edin, sizin bir devletiniz var, tutuklama emri çıkartın ve yargılayın, bu bizim görevimizdir." dedi.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.