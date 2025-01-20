Kosova Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma iş birliğinin derinleştirilmesi ve Kosova'nın uluslararası tanınırlığının artırılması gibi önemli konular ele alındı.

Osmani, Türkiye’nin sürekli desteğini takdir etti

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye’nin Kosova'ya verdiği sürekli desteği takdir ettiğini belirterek, bu desteğin devam etmesini talep etti. İki taraf, uzun vadeli iş birliğinin sürdürülmesi ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye’nin desteğiyle uluslararası tanınırlık ve savunma alanında iş birliği

Osmani, Kosova’nın uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında iş birliğinin derinleştirilmesi için Türkiye'nin desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli iş birliği ve dostane ilişkiler

Görüşmede, Kosova ve Türkiye arasındaki dostane bağları güçlendirme ve uzun vadeli iş birliğini sürdürme kararı alındı. Her iki taraf, bu süreçte iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.